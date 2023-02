City sull’1-1 col Lipsia senza De Bruyne. In Germania Gvardiol beffa Guardiola

Il Manchester City passa in vantaggio con Mahrez ma non sfrutta il dominio territoriale. E il Lipsia non perdona con Gvardiol. Finisce 1-1 in Germania l’andata dell’ottavo di finale, lo stesso risultato che ha visto la squadra di Guardiola sbattere contro il Nottingham nell’ultimo turno di campionato. Alla Red Bull Arena le assenze si notano. Il Lipsia deve fare a meno di Nkunku, non al meglio per un problema muscolare. Pep si presenta in Germania senza De Bruyne e Laporte. Gioca Gundogan dal 1′ ed è lui a mettere la firma sull’assist per l’1-0 di Mahrez al 26′. Il Lipsia non rinuncia alla sua identità e imposta dal basso, ma la diga di centrocampo austriaca composta da Schlager e Laimer tradisce Marco Rose. Grealish recupera, Gundogan riceve e serve palla all’ex Leicester che si libera con un tunnel e col mancino colpisce a rete. La prima frazione di gioco si chiude con il 74% di possesso palla per gli uomini di Guardiola, che hanno battuto anche 3 corner contro nessuno per i padroni di casa. Eloquente anche il dato sui tiri, sette per gli ospiti contro solo uno per Werner e compagni. Eppure nella ripresa è un altro Lipsia. Più intraprendente, coraggioso, spigliato, a tratti anche arrogante. E soprattutto pericoloso. Al 52′ Henrichs non sfrutta una chance di testa e fa lo stesso tre minuti dopo da buona posizione in area. Al 63′ Ederson mura il pallonetto di Andre Silva. Ma il pareggio è solo rinviato. Al 69′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo un precedente tiro di Szoboszlai, è Gvardiol a mettere in rete di testa punendo l’uscita sbagliata di Ederson, che si conferma in un momento no. La percentuale di tiri parati da Ederson è la seconda più bassa della Premier League con appena il 57,9% e anche i tifosi nelle ultime settimane hanno sollevato qualche critica nei confronti del portiere brasiliano. Al 73′ però serve anche una risposta del portiere del Lipsia Blaswich che legge bene un gran piatto destro di Gundogan e riesce a deviare in corner. Tutto rimandato al ritorno del 14 marzo.