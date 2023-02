Inter-Porto, infortunio per Galeno: dentro Evanilson

La partita di Wenderson Galeno a San Siro per Inter-Porto è durata 50′. L’attaccante si è fermato e ha chiesto il cambio a causa di un infortunio muscolare, che dovrà essere rivalutato nelle prossime ore con esami strumentali. Sergio Conceicao teme una ricaduta, dopo che alla vigilia era in dubbio a causa di un precedente infortunio. Non al meglio anche Uribe, che però è ancora in campo. Al posto di Galeno, è stato Evanilson ad entrare in campo.