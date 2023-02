Napoli, agente Mario Rui: “Via solo dopo Scudetto e Champions League”

“Quando dissi qualche anno fa che se avesse vinto lo scudetto sarebbe andato via era perché qualcuno lo voleva lontano da Napoli e io invece ho sempre creduto in lui. A questo punto dico che andrà via dopo scudetto e Champions League”. Queste le parole di Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, pronunciate in un intervento a Radio Marte. Poi, l’elogio al suo assistito:

“Per me Mario Rui non fa il terzino, fa il regista, è il primo regista del Napoli. Ancora per un po’ di anni potrà recitare un ruolo importante. Lui e Politano non sempre titolari? Chi vuole giocare in una grande squadra deve accettare questa alternanza altrimenti bisogna accontentarsi di giocare in squadre più piccole con obiettivi diversi. I top club hanno 24 giocatori forti, dove c’è grande concorrenza che stimola”.