Tiro a segno, carabina maschile 10m CdM Cairo 2023: trionfa l’indiano Patil, Sollazzo miglior azzurro

Dopo il successo nella Mixed Team di carabina 10m, l’India concede il bis nella carabina maschile 10m nella tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 di tiro a segno di scena al Cairo (Egitto). La vittoria è andata al 19enne Rudrankksh Balasaheb Patil, che ha sconfitto il tedesco Maximilian Ulbrich 16-8 nella finale per l’oro. Grazie a questa seconda medaglia, inoltre, permette all’India di guidare il medagliere (3 ore per 4 medaglie totali). A completare il podio è stato il croato Miran Maricic. Per quanto riguarda gli azzurri, nessuno dei quattro si è qualificato per le fasi finali. Il migliore è stato Danilo Dennis Sollazzo, 16°. Più indietro Simon Weithaler e Michele Bernardi, rispettivamente 50° e 57°, mentre Edoardo Bonazzi è stato squalificato.