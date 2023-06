Stramaccioni: “Roma? Finale indirizzata dagli errori arbitrali, servirebbe un attaccante alla Dzeko”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore e ora commentatore televisivo, ha rilasciato un’intervista al Messaggero, toccando vari temi tra cui le finali europee perse dalle italiane: “In quanto allenatore so che nel calcio non si può parlare solo di sfortuna. Mi sento di dire però che in tutte e tre le finali ce n’è stata parecchia. È girato tutto storto. La Fiorentina ha preso un gol episodico, mentre la Roma, oltre agli errori arbitrali che hanno indirizzato la gara, ha subito un gol su autorete dopo aver sempre avuto in mano il pallino del gioco“. Stramaccioni ha poi analizzato il tipo di attaccante che servirebbe ai giallorossi: “L’ideale sarebbe un tipo alla Dzeko. Per il gioco di Mourinho c’è bisogno di un centravanti che segni tanto, ma anche che sappia giocar bene lontano dalla porta così da far salire la squadra“.