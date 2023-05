Inter-Milan, pugno a uno steward: daspo di un anno a un tifoso nerazzurro

Inter-Milan è iniziata da pochi minuti ma è già arrivato un daspo di un anno all’indirizzo di un tifoso nerazzurro. Dopo aver oltrepassato i tornelli senza il biglietto, uno steward lo ha notato e bloccato, ma ha ricevuto un pugno in tutta risposta. Il tifoso è stato subito allontanato dallo stadio e le forze dell’ordine sono intervenute per fermare altri emulatori. Il supporter violento ha ricevuto dunque il divieto di partecipare a manifestazioni sportive per un anno.