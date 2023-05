Superlig: Zaniolo entra e dopo sei minuti si fa espellere (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 34

Non una grande giornata per Nicolò Zaniolo. L’ex centrocampista della Roma, ora in forza al Galatasaray, è subentrato al 69′ della sfida di campionato con l’Istanbulspor e si è fatto espellere per rosso diretto dopo soli 6 minuti per un brutto fallo su un giocatore della squadra avversaria. Zaniolo si è poi sfogato, uscendo dal campo, dando dei calci ripetuti al tunnel degli spogliatoi.