Internazionali Roma 2023: mal di stomaco per Sinner prima del match con Cerundolo

Emergono ulteriori dettagli in merito alla sconfitta di Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2023 per mano di Francisco Cerundolo. In conferenza stampa, il tennista azzurro aveva detto di non essersi sentito benissimo fisicamente, senza però entrare nel dettaglio. Secondo quanto riporta l’Agi, che cita fonti Fitp, Sinner avrebbe accusato un mal di stomaco proprio poche ore prima di scendere in campo.