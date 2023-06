Inter-Manchester City, presente a Istanbul Mario Balotelli: sarà opinionista per BT Sport UK

Mario Balotelli sarà presente allo stadio Ataturk di Istanbul per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. L’attaccante azzurro, protagonista di una stagione tutt’altro che eccezionale con il Sion, sarà infatti opinionista per l’emittente britannica BT Sport. Una scelta più che logica dato che Balotelli ha vestito in carriera le maglie di entrambe le finaliste. Giocò infatti con l’Inter fino al 2010, quando vinse il Triplete, per poi trasferirsi oltremanica.