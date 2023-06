Inter-Manchester City, Marotta: “Siamo ambiziosi, ma non arroganti. Non sempre vince chi spende”

“Arrivare in finale di Champions deve essere l’ambizione dell’Inter, non va però confusa con l’arroganza. La nostra asticella è alta”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, a pochi minuti dalla finale di Champions contro il Manchester City: “I tifosi sono indispensabili per un club, sono un patrimonio e vederli in massa a San Siro e qui a Istanbul ci riempie d’orgoglio. Il popolo interista segue e sta vicino ai propri beniamini”.

Sulla distanza tra le due rose: “Abbiamo fatto di necessità virtù, complimenti a chi ha allestito questa squadra al nostro bravo allenatore. Se consideriamo i soldi che hanno speso loro, siamo di fronte a una corazzata. Ma siccome nello sport non sempre vince chi spende, è evidente che ce la vogliamo giocare fino in fondo”.