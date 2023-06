Probabili formazioni Spezia-Verona, spareggio salvezza Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Spezia-Verona, spareggio salvezza della Serie A 2022/2023. Storica partita quella che si giocheranno i liguri e gli scaligeri in campo neutro, quella per mantenere la categoria ed evitare la retrocessione. 32 punti a testa per i ragazzi di Semplici e per la squadra di Zaffaroni, e così si dovranno riaffrontare in questi clamorosi 90′ (più eventuali rigori, niente supplementari invece), con in palio tutto e niente. Con il precedente regolamento, si sarebbero salvati i bianconeri e non i gialloblu. Chi riuscirà a vincere?

QUI SPEZIA – Semplici se la gioca con Shomurodov e Nzola lì davanti, chiede spazio Agudelo dal 1′. Squalificati Ampadu e Gyasi.

QUI VERONA – Zaffaroni se la gioca ancora con Djuric e Ngonge lì davanti, Verdi sulla trequarti al posto dell’infortunato Lazovic.

Le probabili formazioni di Spezia-Verona

Spezia (3-5-2): Zoet; Holm, Wisniewski, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Shomurodov, Nzola

Ballottaggi: Ekdal 55% – Agudelo 45%

Indisponibili: Beck, Moutinho, Bastoni, Dragowski, Caldara

Squalificati: Amian, Gyasi

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabala; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Ngonge; Djuric

Ballottaggi: –

Indisponibili: Henry, Hrustic, Doig, Dawidowicz, Duda, Lasagna

Squalificati: –