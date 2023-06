Inter, Lautaro Martinez: “Dobbiamo goderci la finale con il City, non capita tutti i giorni di giocarla”

In vista della finale di Champions League 2022/2023 tra Manchester City e Inter, Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista al magazine della Champions League, commentando la sfida: “Non capita tutti i giorni di giocare una finale di Champions, perciò dobbiamo godercela. Nervoso? Se non lo fossi sarebbe la fine. Prima di ogni partita guardo tanti video dei portieri avversari per capire come si muovono, così da prendere la miglior decisione in breve tempo. Studiare i dettagli è fondamentale“.

L’argentino ha poi ripercorso il cammino che ha portato i nerazzurri in finale: “Il momento in cui abbiamo capito che potevamo essere grandi è stato contro il Barcellona nel girone. Agli ottavi invece abbiamo sofferto contro il Porto, ma quel confronto ci ha aiutato contro il Benfica. Pur essendo un avversario difficile, eravamo infatti preparati“. Infine, sulla semifinale contro il Milan: “Eravamo superiori come atteggiamento e il 2-0 dell’andata ci ha fatto sentire rilassati in vista del ritorno in casa. Il gol segnato al ritorno è stato uno dei più importanti della mia carriera“.