Regolamento playout Brescia-Cosenza: come funziona con i gol in trasferta

Il regolamento del playout di Serie B Brescia-Cosenza: siamo al ritorno, ecco come funziona con i gol in trasferta. Allineandosi alle maggiori competizioni, anche il campionato cadetto nella post season per evitare la retrocessione in Serie C ha cancellato la regola secondo la quale le reti segnate fuori casa, in caso di parità nel computo dei gol segnati dalle due squadre tra andata e ritorno, assumevano valore doppio. Ogni gol vale dunque una unità e non il doppio, quindi un 1-1 all’andata equivale a uno 0-0 al ritorno, allo stesso modo un 2-1 per i bresciani è equivalente all’1-0 dei calabresi della settima scorsa. Situazioni che porterebbero ai supplementari, in deroga al regolamento che favorirebbe la quintultima, perché le due squadre hanno chiuso a pari punti la regular season.