Psg, Sergio Ramos lascia il club: “Un onore indossare questa maglia”

Psg-Clermont sarà l’ultima gara al Parco dei Principi per Leo Messi, ma non solo. Anche Sergio Ramos, come ufficializzato dalla società ieri sera, lascerà Parigi dopo due stagioni. “Indossare questa maglia è stata un’esperienza meravigliosa – il saluto di Sergio Ramos, sbarcato al Psg nell’estate 2021 dopo 16 anni al Real – Ho vissuto un’avventura indimenticabile a Parigi e ringrazio tutti per il sostegno e l’affetto”. “La leadership, lo spirito di squadra e la professionalità di Sergio, combinate con la sua esperienza ai più alti livelli, ne fanno un’autentica leggenda ed è stato un onore averlo a Parigi”, il congedo di Nasser Al-Khelaifi. Dopo una prima stagione difficile e con tanti infortuni (appena 13 presenze), Ramos ha chiuso la sua seconda annata con 44 partite, corredate da 3 gol. Ai saluti, anche se non è ancora ufficiale, il tecnico Galtier. Il Psg si guarda intorno per il futuro della panchina. Tra i profili accostati c’è quello di Mourinho, sponsorizzato da Campos, oltre a Luis Enrique e Zidane, caldeggiati invece dalla proprietà qatariota.