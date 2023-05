Europei U17, per l’Italia c’è la Spagna all’esordio: “Sappiamo quanto valiamo”

La Nazionale Under 17 è pronta a debuttare nella fase finale dell’Europeo: domani alle 20, al BSC Stadium di Budaörs, gli Azzurrini di Bernardo Corradi affrontano la Spagna nella prima giornata del Gruppo B. Dopo aver sostenuto la seconda sessione di studio con il tutor scolastico nella mattinata di mercoledì, l’Italia ha svolto una seduta di allenamento nel pomeriggio, l’ultima prima dell’inizio della competizione.

“Domani partiremo fortissimi visto che affrontiamo la Spagna, una testa di serie del nostro girone – ha affermato Bernardo Corradi in conferenza stampa –, credo non ci sia modo migliore per iniziare, così i ragazzi avranno modo di capire che tipo di atmosfera si respira qui a Budapest. Abbiamo lavorato ma, soprattutto, abbiamo lavorato bene. Adesso dovremmo gestire più la componente emotiva che quella tecnico-tattica perché, arrivati a questo punto della manifestazione, siamo consapevoli dei nostri mezzi, sappiamo quello che dobbiamo fare e, soprattutto, sappiamo quello che potrebbero fare gli altri. La cosa più difficile, come dicevo, sarà gestire le emozioni ma credo che i ragazzi sapranno essere bravi anche in questo”.

Accanto al tecnico, in conferenza stampa, il capitano Mattia Mannini: “Queste sono competizioni uniche – ha dichiarato il centrocampista della Roma – che, forse, capitano una volta nella vita, quindi dobbiamo godercela al massimo. Domani sarà una partita difficile ma bellissima da giocare. Italia-Spagna è una delle partite più belle tra due delle nazionali più forti a livello europeo, speriamo che sia una bella partita, di giocare a calcio e divertirci, che è quello che proviamo sempre a fare”.

“Quella contro la Spagna è sempre una partita molto difficile – ha spiegato, infine, il coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Viscidi -, perché sono tecnicamente forti, una scuola calcistica che basa il suo gioco sulla tecnica e sul possesso palla. Ci metteranno in grande difficoltà perché noi, solitamente, siamo abituati a dominare e contro la Spagna non è sempre facile dominare, anzi, il più delle volte il dominio ce l’hanno loro. Sarà una partita in cui i ragazzi saranno sollecitati a delle difficoltà che di solito non incontrano, senza considerare che sarà la loro partita d’esordio all’Europeo, troveranno un ambiente che regalerà emozioni, quindi, quella di domani, sarà un’esperienza che servirà per crescere”.

ITALIA UNDER 17 – I CONVOCATI

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Plaia (Spezia);

Difensori: Alessandro Bassino (Juventus), Matteo Cocchi (Inter), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Giorgio Vezzosi (Sassuolo);

Centrocampisti: Francesco Crapisto (Juventus), Giacomo De Pieri (Inter), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa)

Attaccanti: Seydou Fini (Genoa), Mattia Liberali (Milan), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna).