Cassano punta sull’Inter: “Deve vincere lo scudetto senza se e senza ma, è la favorita”

Tra i temi affrontati dalla Bobo TV nella consueta puntata del lunedì, non poteva mancare l’ottima partenza in campionato dell’Inter, a punteggio pieno dopo tre giornate. Nonostante ci fossero alcuni dubbi sulla squadra di Inzaghi, specialmente dopo alcuni addii importanti, Antonio Cassano non si definisce sorpreso: “I nerazzurri giocano un calcio cinico e solido, senza soffrire. E questa cosa mi fa incazzare perché si tratta di una squadra che era già forte nelle ultime due stagioni ma ha buttato nel cesso due scudetti. A mio avviso quest’anno è la favorita e deve vincere lo scudetto senza se e senza ma“.

L’ex calciatore ha poi precisato: “Quest’anno però la rosa è inferiore rispetto al passato viste le cessioni di Onana, Perisic e Brozovic. Ma Inzaghi non sta dando di più adesso, bensì ha dato meno negli ultimi anni. Non ci resta che aspettare il derby dopo la sosta e vedere cosa succederà“.