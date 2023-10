Inter-Benfica, rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi (VIDEO)

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, con Calhanoglu accanto, della sfida di Champions League contro il Benfica, in programma domani alle 21 a San Siro. Il tecnico ha fatto una panoramica generale della partita che vedrà impegnati i suoi ragazzi. Quasi obbligatoria la vittoria per entrambe le squadre, che si trovano a 1 punto e a 0 punti dopo la prima giornata. Ecco il video integrale della conferenza stampa.