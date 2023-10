Atp Pechino 2023, Alcaraz batte Ruud in due set: dodicesima semifinale della stagione per lo spagnolo

Tutto facile per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo batte in due set 6-4 6-2 Casper Ruud e vola in semifinale (la 12esima della stagione) all’Atp di Pechino, dove affronterà uno tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. Una vittoria in un’ora e quarantacinque minuti per il numero 2 al mondo, che ha sofferto solo l’approccio al primo set. Ruud cancella cinque palle break in apertura, ma riesce a salire sul 3-0. Alcaraz reagisce interrompendo il digiuno al quarto, strappando il servizio per due volte di fila e cancellando una palla break al sesto, prima di andare a chiudere 6-4. Nel secondo set non c’è storia. La pressione di Alcaraz diventa asfissiante. Lo spagnolo non concede più palle break, mentre Ruud cede il servizio al terzo e al settimo gioco.

Negli altri match Daniil Medvedev ha battuto 6-3 4-6 6-1 il francese Ugo Humbert. Il russo incontrerà in semifinale Alexander Zverev, numero 10 ATP, che ha avuto la meglio sul cileno Nicolas Jarry, numero 23, superato 6-1 6-7(5) 6-3. Successo in due ore e sette minuti di gioco per Medvedev che è riuscito a salire in cattedra in un terzo set che non l’ha visto commettere gratuiti. Nel primo per due volte il numero 3 al mondo piazza il break e per due volte Humbert riesce a riportare momentaneamente il punteggio in parità. Al nono gioco però c’è il nuovo e decisivo break di Medvedev, confermato subito dopo al secondo set point a disposizione. Nel successivo periodo Humbert è costretto a cancellare una palla break. All’ottavo gioco Medvedev sbaglia più volte e cede la battuta. Humbert ha la possibilità di servire per il set e non spreca l’opportunità. Il francese prova a partire forte anche nel terzo set, mancando però un’occasione per lo scatto in avanti nel punteggio. Uno scambio di break è il preludio all’allungo del russo che sale rapidamente 6-1.

Tra Medvedev e la finale per il ventunesimo titolo in carriera c’è Alexander Zverev che contro Jarry ha concesso una sola palla break. Il primo set è un monologo, con il tedesco che si issa sul 5-0 chiudendo poi 6-1. Nel secondo set gli errori diminuiscono e i due giocatori si difendono bene. Al tie break è Jarry a sorridere 7-5. Il cileno parte bene anche nell’ultimo set, ma non sfrutta una palla break al terzo game. Al sesto invece Zverev non perdona e va a chiudere 6-3.