Milano-Cortina 2026, Cirio: “Il Piemonte ha una pista da bob. Disponibili a collaborare”

di Mattia Zucchiatti 25

“Non so se il Piemonte possa tornare in campo per le prossime olimpiadi invernali italiane, so che noi avevamo spiegato e documentato fin dall’inizio il nostro grande patrimonio infrastrutturale olimpico e che siamo sempre disponibili a collaborare”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi, a margine del Festival delle Regioni a Torino, in risposta a chi gli chiedeva un commento sul nodo ancora non risolto legato alla pista di bob per le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. “Noi non amiamo le polemiche, e cerchiamo di agire col buon senso – ha aggiunto Cirio – e con il buon senso avevamo detto di poter mettere a disposizione una pista da bob olimpica, un Palaghiaccio e altre importanti infrastrutture. E così è. Lo abbiamo fatto in modo serio e convinto. Certo che sarebbe difficile da spiegare ai cittadini l’eventuale spesa di denaro all’estero per fare una pista da bob quando noi già l’abbiamo”.