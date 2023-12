Highlights e gol Salisburgo-Benfica 1-3, Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 14

Il video con highlights e gol di Salisburgo-Benfica 1-3, match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo D della Champions League 2023/2024. Vittoria pesante per i portoghesi, che si aggiudicano quello che era un vero e proprio spareggio per accedere all’Europa League. Gli austriaci, con due risultati a disposizione su tre, cadono sotto i colpi di Di Maria, Rafa Silva e Cabral.

