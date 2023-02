Highlights e gol Psg-Bayern 0-1: Champions League 2022/2023 (VIDEO)

di Redazione 41

Gli highlights e le azioni salienti di Psg-Bayern 0-1, match dell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Come nella finale del 2020, è decisiva una rete di Kingsley Coman, che sfrutta un errore di Donnarumma. Galtier si gioca la carta Mbappè che al 60′ sfiora il gol a tu per tu con Sommer. Al’82’ Mbappè va in gol, ma c’è fuorigioco precedente di Nuno Mendes. Sfiora il gol anche Messi, ma Pavard devia il suo tiro. Nel finale turbolento, è il Bayern a sorridere.

PAGELLE