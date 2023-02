F1, presentazione Mercedes 2023 in tv: data, orario e diretta streaming

La presentazione della nuova Mercedes per il Mondiale 2023 di F1 sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming. La scuderia delle Frecce d’Argento mostrerà per la prima volta la nuova vettura ed è tutto pronto per seguire questa presentazione. La W14, questo il nome scelto per la monoposto, che sperano tutti possa essere più competitiva dell’ultima, sarà presentata alle ore 10.15 italiane di mercoledì 15 febbraio. Al momento non è prevista alcuna diretta in tv in Italia, ma la stessa Mercedes potrebbe mostrare l’evento live sui propri canali social, a cominciare da Youtube. Sportface.it, a ogni modo, vi proporrà in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla presentazione.