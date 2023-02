Pagelle Psg-Bayern 0-1: voti e tabellino Champions League 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Psg-Bayern 0-1, match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Ritmi bassi nel corso del primo tempo, con i bavaresi che controllano il campo senza però riuscire a pungere. L’occasione più nitida, se così si può definire, è un tiro potente di Kimmich, ma Donnarumma è attento. Mbappè parte dalla panchina. A firmare la rete del vantaggio del Bayern è il solito Coman, sempre più bestia nera dei parigini: sul tiro dell’ex Juventus, Donnarumma è tutto fuorché perfetto. Nel finale Mbapppè va in gol, ma c’è fuorigioco di Nuno Mendes. Tra Messi e il pareggio, c’è invece il piede di Pavard che devia il tiro a botta sicura dell’argentino.

PSG (4-4-2): Donnarumma 5; Hakimi 5 (46′ Kimpembe 6), Ramos 6, Marquinhos 6, Nuno Mendes 6.5; Zaire-Emery 6 (57′ Fabian Ruiz 6), Danilo 6 (75′ Vitinha 6), Verratti 6, Soler 6 (57′ Mbappè 6.5); Messi 6, Neymar 5.

Allenatore: Galtier 6.

In panchina: Rico, Letellier, Kimpembe, Mbappé, Fabián Ruiz, Bernat, Vitinha, Pembele, Bitshiabu, Gharbi, Ekitike

Bayern (4-2-3-1): Sommer 6.5; Pavard 6.5, Upamecano 6.5, De Ligt 6, Cancelo 6 (46′ Davies 6); Kimmich 6, Goretzka 6.5; Sané 6.5 (90′ Stanisic sv), Musiala 6, Coman 7 (76′ Gnabry 6); Choupo-Moting 6 (76′ Muller 6).

Allenatore: Nagelsmann 6.

In panchina: Ulreich, Schenk, Gnabry, Davies, Sarr, Blind, Müller, Gravenberch, Tel, Stanišić, Ibrahimovic

ARBITRO: Oliver (ENG) 6.

RETI: 53′ Coman.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 90′ Pavard espulso per doppia ammonizione.

Ammoniti: Kimpembe, Neymar. Angoli: . Recupero: 2′ pt.