Highlights e gol Galatasaray-Copenaghen 2-2: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Redazione 16

Gli highlights e le azioni salienti di Galatasaray-Copenaghen 2-2, match della prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Grande rimonta per i turchi che in casa erano passati in svantaggio di due gol: Elyounoussi aveva aperto le marcature al 35′, prima del raddoppio di Diogo Goncalves. Nel finale la rimonta. All’86’ il gol di Boey, due minuti pi├╣ tardi quello di Tete. Copenaghen in 10 dal 73′ per il doppio giallo a Jalert.