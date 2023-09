Highlights e gol Real Madrid-Union Berlino 1-0: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 9

Il video con gli highlights e i gol di Real Madrid-Union Berlino 1-0, match valido per la prima giornata di Champions League 2023/2024. Al Bernabeu i blancos faticano a sfondare, pur dominando, ma riescono in qualche modo a vincere in pieno recupero grazie al gol di Bellingham che arriva su un flipper clamoroso e impazzito nell’area tedesca. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.