Highlights Italia-Uruguay 38-17, Mondiale rugby maschile 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 4

Il video con gli highlights di Italia-Uruguay, sfida valevole per la seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali di rugby 2023. Grande reazione degli azzurri, che faticano nel primo tempo – chiudendolo sotto di 10 punti – ma dominano nella ripresa, schiantando gli avversari e imponendosi per 38-17. Sugli scudi Tommaso Allan, che non sbaglia una trasformazione, e il capitano Michele Lamaro.