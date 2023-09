Highlights e gol Real Sociedad-Inter 1-1: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Real Sociedad-Inter 1-1, match valido per la prima giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. A San Sebastian i nerazzurri giocano un pessimo primo tempo e sono irretiti dai baschi, che la sbloccano dopo quattro minuti per effetto del gol di Mendez, male a livello di prestazione la formazione ospite. Nella ripresa non benissimo i nerazzurri, che comunque pareggiano i conti con Lautaro Martinez nel finale. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE