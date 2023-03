Gerrard rivela: “Io e Klopp abbiamo bevuto un paio di birre insieme prima della finale Liverpool-Real Madrid”

L’ex capitano del Liverpool, Steven Gerrard, durante un’intervista rilasciata a ‘The Anfield Wrap’, ha rivelato un curioso aneddoto relativo ad un suo incontro con l’attuale allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, pochi giorni prima della finale di Champions League dello scorso anno contro il Real Madrid. L’ex tecnico dell’Aston Villa ha raccontato di aver incontrato Klopp mentre si trovava in un pub con un suo amico: “L’ho visto che portava a spasso il cane ed ho gridato per salutarlo, facendogli l’imbocca al lupo per la finale. Poi lui si è avvicinato e mi ha chiesto di prendergli una birra, così abbiamo bevuto un paio di boccali insieme ed abbiamo fumato qualche sigaretta. Quasi non sembrava un allenatore, ha messo a mio agio anche il mio amico”.