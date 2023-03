Barcellona, la squadra si trasferisce al Montjuic. Camp Nou indisponibile per opere di riqualificazione

Il Barcellona cambia casa, almeno per la prossima stagione del La Liga. Il club blaugrana, infatti, ha annunciato che l’anno prossimo disputerà le proprie partite casalinghe allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuic: un’informazione che la Federazione dovrà poi girare alla Uefa. La decisione arriva in seguito alla programmazione delle opere di di riqualificazione del Camp Nou, nell’ambito del progetto Espai Barça. Il Barcellona doveva ancora rendere noto lo stadio che ospiterà le partite delle competizioni nazionali ed europee dalla stagione 2023/2024, procedura che, secondo quanto riportato dalla spagnola Efe, la società ha recentemente portato a termine. Stando a quanto riportato da El Mundo Deportivo il trasferimento avrà un costo di circa 20 milioni per i blaugrana.