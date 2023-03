Curling, Mondiali maschili al via: la squadra italiana vola in Canada

Sabato 1° aprile prenderanno il via i Mondiali maschili di curling 2023 in Canada, con la formazione del direttore tecnico Claudio Pescia che proverà a replicare una prestazione sui livelli dello scorso anno, quando arrivò uno splendido bronzo. A comporre la squadra Azzurra sono Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), formazione che ben si conosce, reduce dal secondo posto nel torneo WCT di Aberdeen, in Scozia. L’Italia partirà col botto, visto che sfiderà subito Scozia e Canada, ovvero due tra le maggiori favorite al successo finale.

“I ragazzi sono ben preparati e hanno dimostrato un ottimo stato di forma anche nell’ultimo torneo di Aberdeen. Gli allenamenti qui al Curling Club di Ottawa mi hanno indicato che la squadra è concentrata e motivata ed entro sabato avremo anche smaltito il fuso orario – spiega il d.t. azzurro Claudio Pescia nelle dichiarazioni riportate dalla Federghiaccio–. L’obiettivo della vigilia è la qualificazione ai playoff, un traguardo minimo in considerazione delle medaglie di bronzo ottenute a livello mondiale e continentale negli ultimi anni e visti gli ottimi risultati sia nel Grand Slam che nei tornei del World Curling Tour. Arrivare tra le prime due formazioni nel girone ci darebbe addirittura l’opportunità di approdare direttamente in semifinale ma dobbiamo restare umili con la consapevolezza che ai Mondiali, con un programma così lungo e impegnativo, le giornate no esistono. Oltre tutto ci troveremo a fronteggiare avversari formidabili: abbiamo un inizio durissimo ma ce la metteremo tutta per partire forte. La costanza sarà una chiave importante; la qualità c’è, basta portarla sul ghiaccio”.