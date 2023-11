Formazioni ufficiali Napoli-Union Berlino, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Napoli e Union Berlino, sfida valida per il quarto turno di Champions League 2023/2024. La squadra di Garcia vuole vincere per salire a quota 9 punti e mettere un punto esclamativo sulla qualificazione. Gli ospiti sono invece reduci da ben dodici sconfitte consecutive, tra tutte le competizione, e puntano a uscire da questa crisi di risultati. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente il Napoli. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di mercoledì 8 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-UNION BERLINO

NAPOLI: In attesa

UNION BERLINO: In attesa