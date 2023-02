Cluj-Lazio, Lazzari: “Non dobbiamo sbagliare l’approccio. Assenze? Abbiamo sostituti all’altezza”

Manuel Lazzari è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di Cluj-Lazio, gara valida per il ritorno dei play-off di Conference League. “Non dovremo sbagliare l’approccio alla gara soprattutto a livello mentale – ha dichiarato l’esterno ex Spal –, l’Europa League ci è stata d’insegnamento. Dovremo arrivare preparati a giocare un match complicato, la vittoria dell’andata conta poco. Fisicamente sto molto bene, nelle ultime partite non ho giocato per scelta tecnica. Sono a disposizione della squadra”.

“A livello fisico spendo tanto perché mi piace spingere in avanti. La fase difensiva, in ogni caso, rimane prioritaria – ha aggiunto Lazzari –. Non c’è una favorita in Conference League, ci sono varie squadre che possono ambire ad arrivare in fondo. Dobbiamo solamente pensare alla gara di domani. Le assenze non possono essere un alibi, abbiamo giocatori pronti a sostituire gli assenti. Dobbiamo farci trovare pronti e carichi. Pellegrini è un giocatore giovane, ma già con grande esperienza. È arrivato nella squadra del cuore, è un ragazzo sveglio che deve un po’ capire il gioco del mister con poco tempo a disposizione per allenarsi”