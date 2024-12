Le formazioni ufficiali di Lipsia-Aston Villa, partita valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Dopo tre vittorie consecutive, la squadra di Emery ha rallentato ma è ancora pienamente in corsa per la qualificazione (difficile però chiudere tra le prime 8). Zero punti invece per un deludente Lipsia, che proverà a sbloccarsi davanti ai tifosi, pur consapevole che non sarà facile. Calcio d’inizio alle 21:00. Ecco le scelte dei due allenatori.

LIPSIA (3-5-2): Gulacsi; Seiwald, Orban, Geertruida; Henrichs, Haidara, Vermeeren, Baumgartner, Nusa; Sesko, Openda. Allenatore: Rose

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Cash, McGinn, Rogers; Watkins. Allenatore: Emery