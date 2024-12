Le formazioni ufficiali di Club Brugge-Sporting, partita valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Si preannuncia equilibrato il match di scena in Belgio, dove si affrontano due squadre che finora hanno fatto bene e sono pienamente in corsa per la qualificazione. A partire leggermente favoriti saranno i portoghesi, che nonostante l’addio di Ruben Amorim possono fare affidamento sul solito Gyokeres. Ecco le scelte dei due allenatori.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Skov Olsen, Vanaken, Tzolis; Jutglà. Allenatore: Hayen

SPORTING (3-4-2-1): Israel; Quaresma, Diomande, Inacio; Quenda, Hjulmand, Simoes, Araujo; Trincao, Catamo; Gyokeres. Allenatore: Teixeira