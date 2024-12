Le formazioni ufficiali di Salisburgo-Psg, partita valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Dopo appena 4 punti in 5 partite, i parigini non possono più permettersi passi falsi e vanno a caccia della vittoria in Austria. Sulla carta si tratta di una pura formalità vista la differenza tra le due squadre, ma i ragazzi di Luis Enrique non stanno dando tante garanzie, pertanto si tratta di un impegno da non sottovalutare. Calcio d’inizio alle 21:00. Ecco le scelte dei due allenatori.

SALISBURGO: Schlager, S. Baidoo, Capaldo, Bidstrup, Ratkov, Gourna-Douath, Guindo, Gloukh, Nene, Yeo, Dedic

PSG: Donnarumma, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha, Barcola, Goncalo Ramos, lee