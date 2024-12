Le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Inter, partita valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Tredici punti in cinque gare e soprattutto zero gol subiti per i nerazzurri, che possono seriamente pensare di chiudere tra le prime otto. L’ultimo vero ostacolo è in Germania contro i campioni nazionale, determinati a conquistare i tre punti per riavvicinarsi alle posizioni di vertice. Match che si preannuncia molto equilibrato, seppur con la squadra di Xabi Alonso leggermente favorita. Ecco le scelte dei due allenatori.

BAYER LEVERKUSEN: Kovar, Tapsoba, Tah, Hincapie, Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Wirtz, Tella, Mukiele

INTER: Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto, Taremi, Thuram