Finale Champions League, il dress code della Curva Nord Inter: “Tutti con una maglia blu”

La coreografia, dopo giorni di studio, è in viaggio e sarà allestita nei prossimi giorni all’Ataturk Stadium. La Curva Nord dell’Inter intanto offre altre indicazioni ai tifosi che viaggeranno verso Istanbul, dove è in programma la finale di Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City. Gli ultras invitano il popolo nerazzurro ad indossare una maglia blu per essere “un’unica cosa con la squadra e con la nostra storia”. “Non è un obbligo e non è un dovere ma è un esempio di unità che desideriamo trasmettere ai ragazzi dal primo momento in cui scenderanno in campo”, spiega la Nord sulla sua pagina Facebook. “Sappiamo che per alcuni sarà chiedere tanto ma per una volta azzeriamo le divisioni cromatiche e abbandoniamo le maglie scaramantiche, chiediamo a tutti un piccolo sacrificio per dimostrare di saper essere una cosa sola, un settore unito in un unico colore per chiedere ai ragazzi di essere più che mai SQUADRA anche sul campo”, l’auspicio del settore più caldo del tifo nerazzurro. “Blu come il colore che ci distingue dall’altra parte del Naviglio, blu come il colore del nobile sangue sportivo che ci scorre nelle vene, blu come il colore del cielo che ci ha visto nascere, blu come il colore dell’affidabilità e della fiducia l’uno nell’altro”, conclude il comunicato, “a Istanbul, una sola curva, un solo colore per renderci un’unica cosa con la squadra e con la nostra storia. Avanti Inter, tutti per uno !!!”.