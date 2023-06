Inter, Calhanoglu annuncia: “Ho l’accordo con il club per il rinnovo di contratto”

“Sono felice. E anche orgoglioso perchè giocheremo nel mio paese. È un onore per noi essere in finale dopo tanti anni. Ovviamente sappiamo che sarà difficile, ma pur rispettando il Manchester City, non abbiamo paura. Abbiamo sempre giocato molto bene, soprattutto contro squadre forti in Champions League”. Così Hakan Calhanoglu parla a pochi giorni dalla finale di Champions League, intervistato dai turchi di NTV. “Spero di poter alzare il trofeo, questo è il mio primo obiettivo e voglio riuscirci. Se non dovesse accadere, sarò comunque orgoglioso di questo percorso fatto”, ha proseguito il centrocampista.

Poi, si sbilancia sul futuro: “Il club e i tifosi mi hanno accolto a braccia aperte sin dal primo giorno e non ho alcuna intenzione di andare via. L’accordo è già stato raggiunto e lo firmerò nei prossimi giorni. Prolungerò il mio contratto”.