Playoff Serie C 2022/2023, Pescara si prepara al sold out contro il Foggia

Si avvicina il ritorno della semifinae playoff di serie C tra Pescara e Foggia, in programma giovedì 8 giugno alle 20:30 allo stadio Adriatico. Sono già stati presi d’assalto i punti vendita dei biglietti per la sfida, con lunghe code sin dalle prime ore del mattino. In meno di tre ore esaurita la curva nord con 4.800 biglietti venduti. Alle 13 erano 11.241 i tagliandi staccati. Per Pescara-Foggia divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Foggia. Ma è prevista la presenza di 700 tifosi rossoneri che risiedono in altre province e anche in Abruzzo.