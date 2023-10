Torino, Bellanova: “A Lecce per fare punti, siamo vicini a Schuurs”

“Sono carico io così come i miei compagni, dispiace che non arrivino i risultati perché stiamo lavorando duro. A Lecce dobbiamo dare tutto per fare punti”. Queste le parole di Bellanova ai microfoni di Dazn, a pochi giorni dalla sfida esterna di Lecce. “Nonostante i risultati non positivi, c’è sempre tanta gente e i tifosi ci sostengono, poi ci sta che a fine partita ci sia qualche mugugno, ma l’importante è che comunque ci applaudano durante i 90 minuti: anche noi dobbiamo accettare i mugugni perché ci rimangono male se non facciamo bene. E’ stato brutto vivere l’infortunio di Schuurs dal campo, ero di fianco a lui e ho capito subito che si trattava di qualcosa di grave, urlava e piangeva. Gli siamo vicino, gli abbiamo scritto tutti: può contare su di me e su tutta la squadra”.