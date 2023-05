Scudetto Napoli, 28.203 citazioni sui mezzi di informazione: Spalletti il più ‘mediatico’

Il Napoli spopola sui mezzi di informazione. Come emerge dal monitoraggio di Mediamonitor.it, dalla mezzanotte di domenica 30 aprile alle 12 di lunedì 8 maggio la voce “Napoli” abbinata alla parola “scudetto” ha ottenuto 28.203 citazioni sui nostri media ed è stata pronunciata ogni 25 secondi. La piattaforma utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. L’indagine di Mediamonitor.it evidenzia che su radio e tv il più ‘mediatico’ è Luciano Spalletti: l’allenatore della squadra partenopea ottiene 1.193 menzioni, il 61% in più rispetto a quelle del presidente Aurelio De Laurentiis (737), superato anche dalla voce “festa scudetto” (1.164). Al quarto posto, con 551 citazioni, troviamo Victor Osimhen, capocannoniere in grado di precedere anche l’indimenticato Diego Armando Maradona (478), che aveva guidato la squadra alla conquista dei suoi due precedenti scudetti, e il capitano Giovanni Di Lorenzo (221), solo il secondo dopo Maradona a vincere il titolo a Napoli. Khvicha Kvaratskhelia, altro grande protagonista della cavalcata verso lo scudetto, si aggiudica la settima posizione, con 210 citazioni, superando di poco Kim Min-jae, il difensore sudcoreano preso per sostituire Koulibaly (198). E tra i citati spunta anche il regista premio Oscar Paolo Sorrentino (158), presente alla festa scudetto allo stadio Maradona. Chiude la top ten Giacomo Raspadori (103), autore il 23 aprile scorso del gol contro la Juventus che ha ipotecato il campionato. Mediamonitor.it ha analizzato anche la copertura che il successo del Napoli ha avuto sulle principali radio e tv internazionali: ne hanno parlato soprattutto le emittenti inglesi (300 citazioni), seguite da quelle spagnole (249), tedesche (216) e francesi (156).