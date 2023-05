Euroderby, Capello: “Inter favorita, ha trovato la giusta quadratura”

“La Champions è un palcoscenico completamente diverso, bisogna fare tabula rasa per ciò che riguarda i precedenti stagionali. Tatticamente sarà una partita molto difficile per entrambe le squadre. Ognuno pensa di aver capito i punti deboli dell’avversaria”. Lo ha dichiarato Fabio Capello, uno degli ambassador dei Laureus Awards, in occasione della cerimonia tenutasi ieri sera.

“Certo, se il Milan non potesse contare su Leao si ritroverebbe con un potenziale offensivo molto più debole. L’Inter in questo momento, invece, pare aver trovato la giusta quadratura, una certa determinazione e quindi attualmente, per me, è leggermente favorita rispetto ai cugini”, le parole raccolte da Tuttosport.