Milan, Tonali rinuncia a cene ed eventi in vista del derby: dieta e regole rigide sugli orari

Sandro Tonali fa sul serio in vista del derby, la semifinale di Champions League che il Milan giocherà contro l’Inter mercoledì sera. La Gazzetta dello Sport ha, infatti, rivelato che il centrocampista rossonero non sta uscendo con gli amici, sta andando a letto presto e sta seguendo una dieta rigidissima. Anche i suoi canali social sono spenti, con Tonali che non vuole pensare a nient’altro e sta cercando di isolarsi da ogni possibile distrazione.