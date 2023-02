Eintracht-Napoli, André Silva: “Spero in un bello spettacolo, e che vinca il Francoforte”

“Personalmente spero che l’Eintracht vinca, è una ottima squadra che in casa va davvero forte. Spero in un bello spettacolo”. Parla così ai microfoni di Sky l’ex attaccante del Milan e anche dell’Eintracht questa sera avversario del Napoli, André Silva. Il portoghese ora milita nelle finale del RB Lipsia dopo due stagioni eccellenti a Francoforte, con 40 gol in 57 presenze.