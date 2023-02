Champions League 2022/2023, Lipsia-Manchester City: De Bruyne e Laporte non convocati

De Bruyne e Laporte non saranno a disposizione di Pep Guardiola per la sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia, in programma mercoledì 22 alle 20:45 alla Red Bull Arena. Due perdite importanti per il tecnico spagnolo che si aggiungono alla squalifica di Mendy e all’infortunio di Stones. Difesa quindi da reinventare con un probabile ritorno al 4-3-3 con il titolarissimo Ruben Dias che sarà affiancato da Ake e con Walker che da terzo braccetto dovrebbe tornare nel ruolo di terzino destro.