Verratti criticato dalla stampa francese: “Torna a casa”. Il Pescara scherza: “Non abbiamo nulla in contrario”

L’errore di Marco Verratti nel match di Champions League 2022/2023 tra Bayern Monaco e Psg ha scatenato la stampa francese, insorta contro il centrocampista italiano. “Rimandiamolo a Pescara a passeggiare in riva al mare” è stato uno dei tanti commenti. A tal proposito, è arrivata la risposta dello stesso Pescara, che su Twitter ha colto la palla al balzo ironizzando: “Noi, non abbiamo nulla in contrario..anzi! Allenamenti, partite, due arrosticini e tanto mare“.

