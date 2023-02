MotoGP, presentata la nuova Repsol Honda di Marc Marquez e Joan Mir

A Madrid è stata ufficialmente presentata la nuova Repsol Honda, affidata da quest’anno a due campioni del mondo per la stagione 2023 di MotoGP. A far compagnia a Marc Marquez c’è infatti il nuovo acquisto Joan Mir, arrivato dalla Suzuki. La RC213V svelata è nell’ultima configurazione scelta da Marquez nei test di Sepang, con la nuova presa d’aria sul cupolino e le ali di ispirazione Aprilia che si erano già viste alla fine del 2022.

Here they are, our 2023 colours in all their glory.#RepsolHonda2023 pic.twitter.com/qkBtzt5xBm

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 22, 2023