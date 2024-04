Diffidati Real Madrid-Manchester City: giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno

I diffidati di Real Madrid-Manchester City: ecco chi sono i giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno a Eithad. Le due squadre hanno alcuni giocatori in diffida che rischiano di saltare il ritorno di questa super sfida con in palio la semifinale. Li elencheremo di seguito, ma intanto è bene ricordare che questi quattro giocatori, qualora dovessero essere ammoniti, non ci saranno al ritorno in terra spagnola ed eventualmente saranno nuovamente a disposizione per le eventuali semifinali. Per Guardiola c’è solo Ruben Dias a rischio, discorso più complesso per quanto riguarda Ancelotti: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Vinicius sono i quattro diffidati.