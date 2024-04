Diffidati Arsenal-Bayern Monaco: giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno

I diffidati di Arsenal-Bayern Monaco: ecco chi sono i giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno all’Allianz Arena. Prima della sfida di Emirates Stadium nelle fila delle due squadre ci sono alcuni calciatori che, in caso di cartellino giallo, saranno squalificati per un turno. Massima attenzione per i ragazzi di Arteta per quanto riguarda Declan Rice e Kai Havertz, mentre tra le fila della formazione di Tuchel nell’elenco troviamo Alphonso Davies e Leon Goretska. Questi quattro giocatori, se verranno ammoniti, non ci saranno al ritorno ed eventualmente torneranno disponibili per le semifinali qualora la propria squadra le avrà raggiunte.