Lazio: Lazzari in gruppo in vista della Salernitana, out Zaccagni e Immobile

La sconfitta nel derby ancora pesa, ma la Lazio non ha tempo per pensare a quello che è stato. Ad attendere i biancocelesti c’è la sfida contro la Salernitana, in programma venerdì, fondamentale per provare a centrare almeno il traguardo della qualificazione alla prossima Europa League. Buone notizie per Igor Tudor arrivano da Manuel Lazzari, che ha svolto tutto l’allenamento con i compagni e potrebbe candidarsi per un posto da titolare contro i granata. Ancora out Ivan Provedel e Mattia Zaccagni, così come Ciro Immobile, attorno al quale però c’è ottimismo, e si spera già di rivederlo contro il Genoa. Nessuna novità sul fronte Alessio Romagnoli; il centrale è ancora indisponibile in seguito all’infortunio rimediato contro la Roma